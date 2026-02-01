एमपी के इस शहर में 1134 करोड़ रुपए का मेगा प्रोजेक्ट, 708 किमी पाइपलाइनों का बनेगा नेटवर्क

Ujjain- एमपी के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को उज्जैन में हरियाखेड़ी जल आवर्धन परियोजना का भूमि-पूजन किया। सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखते हुए यह प्रोजेक्ट बनाया गया है। करीब 1134 करोड़ रुपए की इस परियोजना से उज्जैन में शुद्ध पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन Ujjain में आयुर्वेद का धनवंतरी इंस्टीट्यूट खोलने की घोषणा की और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को सशक्त बनाने के लिए प्रोजेक्ट संवर्धन का शुभारंभ किया। उन्होंने 47.23 करोड़ की लागत के 11 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि-पूजन भी किया।