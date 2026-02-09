महाकाल दरबार में एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस, एकता कपूर समेत इन अभिनेत्रियों ने भी मांगा आशीर्वाद, VIDEO

Mahakal Darshan :मध्य प्रदेश की धर्मनगरी उज्जैन में स्थित बाबा महाकालेश्वर मंदिर में शिव नवरात्रि के तीसरे दिन एक तरफ जहां बाबा महाकाल ने भगवान शेषनाग धारण कर भक्तों को दर्शन लाभ दिए तो वहीं दूसरी तरफ आम दर्शनार्थियों के साथ बड़ी संख्या में फिल्म और टीवी अदाकाराओं का भी तांता लगा। इसी कड़ी में फिल्म अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस अपने परिवार के साथ बाबा के दर्शन करने पहुंची तो वहीं कुछ देर बाद फिल्म और धारावाहिक निर्माता-निर्देशक एकता कपूर समेत नीलम कोठारी, दीपशिखा नागपाल, सीमा किरण, विद्या मालवदे जैसी अदाकाराएं भी एक साथ बाबा का आशीर्वाद लेने उनके दरबार पहुंची।