MP Budget: इस नगर निगम को मिलेगा रिकॉर्ड तोड़ पैसा, 5000 करोड़ पार कर सकता है आंकड़ा

MP Budget 2026-27:मध्य प्रदेश का 2026-27 का बजट 16 फरवरी को घोषित होने वाला है। इसमें नगर निगम के बजट के लिए एक बड़ा आवंटन शामिल होने की उम्मीद है, जिसमें सिंहस्थ कुंभ मेले से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे सड़कें, नालियां, पानी की सप्लाई, सफाई, लाइटिंग और ब्यूटीफिकेशन प्रोजेक्ट शामिल हैं। आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए उज्जैन नगर निगम का बजट रिकॉर्ड तोड़ सकता है, जो 5,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो सकता है। इसका मुख्य कारण सिंहस्थ-2028 की ज़बरदस्त तैयारियां हैं। (MP News)