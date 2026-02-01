5 माह तक चलेगा एमपी का सबसे बड़ा उत्सव, 139 दिनों तक मचेगी धूम

अपर मुख्य सचिव शिवशेखर शुक्ला ने एमपीटी लेक व्यू रेजिडेंसी में पत्रकार वार्ता में उत्सव के संबंध में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि गणनायक सम्राट विक्रमादित्य की स्मृति को सुरक्षित रखने तथा उनके शौर्य, औदार्य, न्यायप्रियता तथा धर्म व प्रजा वत्सल गुणों को समाज में पुन: स्थापित करने के लिए 1 करोड़ 1 लाख रुपए का अंतर्राष्ट्रीय सम्मान स्थापित किया गया है। इसके साथ ही सम्राट विक्रमादित्य के नाम से 21 लाख रूपए का एक राष्ट्रीय सम्मान एवं 5-5 लाख रुपए राशि के 3 राज्य स्तरीय सम्मान स्थापित किए हैं। अपर मुख्य सचिव शुक्ला ने बताया कि 139 दिवसीय महोत्सव में 41 से अधिक बहुआयामी गतिविधियां संचालित की जाएंगी।