MP के बंद घर में बम जैसा फटा ‘फ्रिज’, आसपास के चार घर जलकर खाक, लाखों का सामान स्वाहा

MP News: उज्जैन के क्षीर सागर क्षेत्र की योगेश्वरी टेकरी की ऊंचाई पर रविवार शाम एक घर में रखा फ्रिज अचानक टाइम बम बन गया। शाम करीब 4.30 बजे फ्रिज के कम्प्रेशर में हुए जोरदार ब्लास्ट ने पूरे इलाके में अफरा-तफरी मचा दी। विस्फोट के बाद आग ऐसी भड़की कि देखते ही देखते दो मकानों का सारा सामान स्वाहा हो गया, जबकि दो अन्य घर भी आग की जद में आ गए। घटना के वक्त सभी मकान खाली थे, वरना यह हादसा जानलेवा भी साबित हो सकता था। धुएं के गुबार व ऊंची लपटें देखकर पड़ोसियों ने पुलिस-फायर ब्रिगेड को सूचना दी।