10 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उज्जैन

MP के बंद घर में बम जैसा फटा ‘फ्रिज’, आसपास के चार घर जलकर खाक, लाखों का सामान स्वाहा

MP News: एमपी के एक घर में रखा फ्रिज अचानक विस्फोटक बन गया। कम्प्रेशर ब्लास्ट से भीषण आग फैली, चार मकान चपेट में आए, गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई।

2 min read
Google source verification

उज्जैन

image

Akash Dewani

Feb 10, 2026

Refrigerator compressor Blast in empty home Property Worth Lakhs Destroyed ujjain mp news

Refrigerator compressor Blast in empty home in mp (फोटो- Patrika.com)

MP News: उज्जैन के क्षीर सागर क्षेत्र की योगेश्वरी टेकरी की ऊंचाई पर रविवार शाम एक घर में रखा फ्रिज अचानक टाइम बम बन गया। शाम करीब 4.30 बजे फ्रिज के कम्प्रेशर में हुए जोरदार ब्लास्ट ने पूरे इलाके में अफरा-तफरी मचा दी। विस्फोट के बाद आग ऐसी भड़की कि देखते ही देखते दो मकानों का सारा सामान स्वाहा हो गया, जबकि दो अन्य घर भी आग की जद में आ गए। घटना के वक्त सभी मकान खाली थे, वरना यह हादसा जानलेवा भी साबित हो सकता था। धुएं के गुबार व ऊंची लपटें देखकर पड़ोसियों ने पुलिस-फायर ब्रिगेड को सूचना दी।

काफी मशक्कत के बाद बुझी आग, चार घर तक फैली आग

फायर ब्रिगेड अधिकारी लक्ष्मण प्रसाद साहू ने बताया कि योगेश्वरी टेकरी की ऊंचाई के कारण दमकल वाहन मौके तक नहीं पहुंच सके। ऐसे में टीम ने नीचे से लंबी पाइप लाइन बिछाकर टेकरी पर पानी पहुंचाया। मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दो मकान का सामान जला है जबकि दो अन्य मकान आग की जद में आने वाले थे, इसके पहले ही आग पर काबू लिया गया।

सबसे पहले मदनलाल तंवर के घर में रखे फ्रिज में ब्लास्ट हुआ। ज्यादा किसान भी स्न्दी को घर में गौरेश्वरी तंवर बताया, घर पर नहीं थे। लौटे तो सब कुछ खत्म हो चुका था। पड़ोसियों ने बताया कि सबसे पहले फ्रिज में ब्लास्ट हुआ और आग फैलती चली गई। टीवी, सोफा सहित अलमारी में रखे कपड़े सभी जलकर खाक हो गए।

हादसे के समय परिवार नहीं था घर पर

आग की लपटें पड़ोसी रमेश द्रोणावत के घर तक पहुंच गई, यहां रहने वाली रेखा वासन ने बताया कि वे बच्चे को स्कूल लेने गई थी। लौटी तो देखा घर से धुआं उठ रहा था और लोग घर का ताला तोड़ सामान बाहर फेंक रहे थे। आग पड़ोसी ओमप्रकाश व अनिल ललावत के घर तक पहुंच गई।

सीएसपी और पार्षद मौके पर पहुंचे

सीएसपी राहुल देशमुख व पार्षद सुशील श्रीवास मौके पर पहुंचे। पार्षद ने बताया कि जांच में फ्रिज में शॉर्ट सर्किट और ब्लास्ट की बात सामने आई है। हालांकि, हादसे के सटीक कारणों की पुष्टि नहीं हो सकी, ज्यादा नुकसान दो घरों में हुआ है।

विधायक निधि से 20-20 हजार की राहत

विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा पहुंचे। उन्होंने विधायक निधि से पीड़ित परिवारों को 20-20 हजार रुपए की राहत राशि देने की घोषणा की। परिवार को जरूरी सामान भी दिलाया। सीएम डॉ. मोहन यादव को भी अवगत कराया है।

फ्रिज के कम्प्रेशर में हो सकता है ब्लॉस्ट

रेफ्रिजरेटर मैकेनिक मुश्ताक खान के अनुसार, फ्रिज में ब्लॉस्ट नहीं होता है परंतु अगर हाईवाल्टेज आ रहा है तो कम्प्रेशर में ब्लॉस्ट (Refrigerator Compressor Blast) हो सकता है। कई बार मैकेनिक की गलती से वायरिंग लूज रह जाती है जिससे फ्रिज की अंदर ही अंदर शार्ट सर्किट हो सकता है। जो हादसे का कारण हो सकता है। ध्यान रखें की जब भी फ्रिज खराब हो तो उसे अनुभवी व्यक्ति से ही सुधरवाएं। (MP News)

ये भी पढ़ें

MP में भाजपा सरपंच की गुंडागर्दी, युवक को लात-घूसों से पीटा, कुत्ते की गुमशुदगी को लेकर थाने पहुंचे नेताजी
अशोकनगर
BJP Sarpanch beating youth video viral leader reaches police station over missing dog ashoknagar mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

10 Feb 2026 03:38 am

Published on:

10 Feb 2026 03:37 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / MP के बंद घर में बम जैसा फटा ‘फ्रिज’, आसपास के चार घर जलकर खाक, लाखों का सामान स्वाहा

बड़ी खबरें

View All

उज्जैन

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

शिव-पार्वती विवाह नहीं है ‘महाशिवरात्रि’, महाकाल में 11 साल पहले शुरू हुए इस उत्सव पर लगेगी रोक

Mahakal Ujjain Mahashivratri haldi khela utsav shiv parvati Vivah
उज्जैन

महाकाल दरबार में एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस, एकता कपूर समेत इन अभिनेत्रियों ने भी मांगा आशीर्वाद, VIDEO

Mahakal Darshan
उज्जैन

MP Budget: इस नगर निगम को मिलेगा रिकॉर्ड तोड़ पैसा, 5000 करोड़ पार कर सकता है आंकड़ा

this Municipal Corporation to Receive Record-Breaking Funds in MP Budget 2026-27
उज्जैन

शिवनवरात्रि के दूसरे दिन महाकाल का अलौकिक श्रृंगार

शिव नवरात्रि के दूसरे दिन भगवान महाकाल ने दिव्य स्वरूप में दर्शन
उज्जैन

5 माह तक चलेगा एमपी का सबसे बड़ा उत्सव, 139 दिनों तक मचेगी धूम

MP biggest Ujjain Vikramotsav will run for 5 months
उज्जैन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.