तापमान @31°C… क्या फिर लौटेगी सर्दी या गर्मी की हो गई शुरुआत ?

Mp weather: मौसम का मिजाज इन दिनों हर किसी को अचंभित कर रहा है। फरवरी के दूसरे सप्ताह में ही पारा 30-31 डिग्री हो जाना, इस बात का संकेत है कि प्रकृति के चक्र में कुछ बड़े बदलाव हो रहे हैं। वहीं इस बार सर्दी भी कम पड़ी, सर्दी कम पडऩे और समय से पहले गर्मी का अहसास होने से लोगों को घबराहट, चक्कर आना और अन्य कई तरह की बीमारियों का असर हो रहा है। इधर, मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ कमजोर होने से गर्मी का अहसास हो रहा है। यदि पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी फिर से होती है, तो सर्दी एक बार फिर से लौट सकती है।