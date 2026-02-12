एमपी के इस शहर को मिलेगा देश का पहला आयुर्वेदिक एम्स, खुद सीएम मोहन ने कर दी घोषणा

सीएम यादव ने कहा कि, आने वाले समय में उज्जैन महानगर बनने जा रहा है। यहां चारों तरफ से 4 लेन और 6 लेन सड़े बनाई जा रही हैं। आवागमन की सुविधा के लिए कई पुल भी बन रहे हैं। शिप्रा तट पर छोटे पुल के समीप ही एक अन्य पुल का निर्माण उसके आगे वीर दुर्गादास की छत्री से रणजीत हनुमान मंदिर तक पुल निर्माण के साथ 04 लेन मार्ग, श्री अंगारेश्वर मंदिर और सिद्धवट को जोड़ने के लिए पुल निर्माण, भैरवगढ़ से पीपली नाका को जोड़ने के लिए समानांतर पुल निर्माण समेत कई पुलों का निर्माण हो रहा है। सीएण ने कहा कि, अगर कुल मिलाकर देखें तो महाकाल की नगरी में विकास की गंगा बह रही है।