एमपी में पश्चिमी विक्षोभ का असर, कई जिलों में छाए बादल, अभी इतने दिन रहेगी ठंड

Western Disturbances Effect :मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण सूबे के कई क्षेत्रों में एक बार फिर बादल छा गए हैं। दिन के समय धूप कमजोर है, जबकि रात में ठंड का असर बढ़ने लगा है।