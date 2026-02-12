गायब विधायक प्रदीप पटेल का छलका दर्द, बीजेपी से बड़ी शिकायत पर हेमंत खंडेलवाल ने दिया जवाब

MP BJP MLA Missing Case: मूसा गैंग के खौफ से एक माह से अंडरग्राउंड मऊगंज के भाजपा विधायक प्रदीप पटेल का दर्द छलका है। पत्रिका से बातचीत में विधायक पटेल ने कहा, मुझ पर जानलेवा हमला हुआ। मैं और मेरा परिवार एक माह से डर के साए में हैं। दु:ख यह है कि इतना सब होने के बाद सत्ता-संगठन ने मेरा हाल नहीं लिया। घटना के दो दिन बाद तक मेरा नंबर ऑन था। गैंग मुझे मारकर उपचुनाव कराने की धमकी दे रही थी। इसलिए फोन बंद किया, पर मेरे गनमैन-पीएसओ के फोन पर संपर्क कर सकते थे।