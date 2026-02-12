12 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

भोपाल

गायब विधायक प्रदीप पटेल का छलका दर्द, बीजेपी से बड़ी शिकायत पर हेमंत खंडेलवाल ने दिया जवाब

एक महीने से गायब रहे बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल का छलका दर्द, बोले हम डरे-सहमे जी रहे लेकिन सत्ता संगठन ने हाल तक नहीं पूछा, एमपी बीजेपी प्रदेशअध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने दिय़ा जवाब...

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Feb 12, 2026

MP BJP MLA Missing Case Upadate

MP BJP MLA Missing Case Upadate(photo:patrika)

MP BJP MLA Missing Case: मूसा गैंग के खौफ से एक माह से अंडरग्राउंड मऊगंज के भाजपा विधायक प्रदीप पटेल का दर्द छलका है। पत्रिका से बातचीत में विधायक पटेल ने कहा, मुझ पर जानलेवा हमला हुआ। मैं और मेरा परिवार एक माह से डर के साए में हैं। दु:ख यह है कि इतना सब होने के बाद सत्ता-संगठन ने मेरा हाल नहीं लिया। घटना के दो दिन बाद तक मेरा नंबर ऑन था। गैंग मुझे मारकर उपचुनाव कराने की धमकी दे रही थी। इसलिए फोन बंद किया, पर मेरे गनमैन-पीएसओ के फोन पर संपर्क कर सकते थे।

हेमंत खंडेलवाल से पत्रिका ने की बात

विधायक के सत्ता-संगठन पर लगाए आरोप के बाद पत्रिका ने भाजपा प्रदेशअध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से बात की। उन्होंने कहा, इस घटना से सत्ता-संगठन दोनों चिंतित है। हम लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे है। नंबर बंद आ रहा है। जिले के पदाधिकारी उनके संपर्क में हैं। उनकी चिंता करना पार्टी की प्रमुख जिम्मेदारी है।

'मूसा' लिखी गाड़ी..

रीवा में मूसा गैंग के अस्तित्व से इनकार करने वाले एसपी दिलीप सोनी के बयान के बाद मंगलवार रात गैंग की गाड़ी नजर आई। सफेद गाड़ी के पीछे मूसा लिखा है। इसका वीडियो वायरल हुआ। गाड़ी सतना नंबर की गाड़ी लकी अंसारी चला रहा था। सीएसपी राजीव पाठक ने बताया, ड्राइवर ने कहा, सिद्धू मूसेवाला से प्रभावित हूं, इसलिए मूसा लिखवाया।

1 माह से गायब विधायक प्रदीप पटेल खौफ में, परिवार समेत घर के अंदर कैद, बाहर से लगा ताला
भोपाल
BJP MLA Pradeep Patel Missing Case Big Update

mp news

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

12 Feb 2026 09:42 am

Published on:

12 Feb 2026 09:41 am

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

