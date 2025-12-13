Rajasthan: राजस्थान के इस जिले में 600 उद्योगों पर मंडराए संकट के बादल, झाबर सिंह खर्रा ने दिया बड़ा बयान

Pali News पाली। शहर के तकरीबन 600 उद्योगों पर मंडराए संकट को नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने सीईटीपी फाउंडेशन और ट्रीटमेंट प्लांट-6 संचालित करने वाली स्वराष्ट्र कंपनी के बीच चल रहे आपसी विवाद का परिणाम बताया। मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह पूरा मामला दो संस्थाओं के आपसी मतभेद से जुड़ा है, सरकार की इसमें कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है।