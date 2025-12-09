9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीकर

Rajasthan Elections: निकाय-पंचायत चुनाव पर मंत्री झाबर सिंह खर्रा का बड़ा बयान, इस आधार पर होगा इलेक्शन

Panchayat elections: यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने आगामी पंचायत राज और नगर पालिका चुनाव जल्द कराने की जानकारी दी है। चुनाव प्रक्रिया वन स्टेट–वन इलेक्शन नीति के तहत संपन्न होगी।

less than 1 minute read
Google source verification

सीकर

image

Rakesh Mishra

Dec 09, 2025

Jhabar Singh Kharra, Panchayat elections, Panchayat elections in Rajasthan, Panchayat elections latest news, Panchayat elections date, Panchayat elections date latest news, Panchayat elections update news, Municipal elections, Municipal elections in Rajasthan, Municipal elections date, Municipal elections update news

मंत्री झाबर सिंह खर्रा (फाइल फोटो-पत्रिका)

सीकर (अजीतगढ़)। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने मंगलवार को कहा कि जल्द ही सरकार पंचायत और नगर पालिका के चुनाव कराएगी। प्रधानमंत्री वन स्टेट–वन इलेक्शन की नीति के पक्ष में हैं, इसलिए आगामी पंचायत राज और नगर पालिका के चुनाव इसी नीति के तहत होंगे।

रथ यात्रा की होगी शुरुआत

उन्होंने बताया कि इस समय चुनाव आयोग पूरी तरह से मतदाता सूचियों को तैयार करने में लगा हुआ है। 15 दिसंबर से सरकार की ओर से पंचायत रथ यात्रा शुरू की जा रही है। इस रथ यात्रा में शिकायत पेटिका रखी जाएगी, जिसमें लोग अपनी शिकायतें लिखकर जमा कर सकेंगे। बाद में सभी पेटिकाओं को खोला जाएगा।

फॉलोअप शिविर आयोजित होंगे

खर्रा ने कहा कि प्राप्त शिकायतों की जांच कराई जाएगी और उसके बाद विकास कार्यों को बजट में शामिल किया जाएगा तथा स्वीकृति दी जाएगी। उन्होंने बताया कि 17 दिसंबर से नगर पालिका क्षेत्र और ग्राम पंचायत क्षेत्र में शहरी सेवा शिविर और ग्रामीण सेवा शिविर का फॉलोअप शिविर आयोजित किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

Jodhpur: ‘जादुई’ है यह शीश महल, एक साथ चमकते हैं लाखों दर्पण, नजारा कर देता है हैरान
जोधपुर
sheesh mahal mehrangarh

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

09 Dec 2025 06:45 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / Rajasthan Elections: निकाय-पंचायत चुनाव पर मंत्री झाबर सिंह खर्रा का बड़ा बयान, इस आधार पर होगा इलेक्शन

बड़ी खबरें

View All

सीकर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Sikar: कोचिंग सेंटर वाले छात्रों से एकमुश्त नहीं ले सकेंगे फीस और 10 दिन में रिफंड होगा अनिवार्य, जानें नए नियम

Sikar Coaching Meeting
सीकर

 किसानों को मिलेगी राहत: फसल के साथ सब्जियों का करवा सकेंगे बीमा

सीकर

IMD Yellow Alert: मौसम विभाग का 2 दिन के लिए इन 5 जिलों में येलो अलर्ट, जानें 10-11-12-13-14 दिसंबर को राजस्थान में कैसा रहेगा मौसम?

IMD-Yellow-Alert
सीकर

नए साल पर दुबई और अबू धाबी की सैर कराएगा IRCTC, 22 जनवरी को होगी रवाना, जानें पूरी डिटेल्स

IRCTC Tour Package:(Photo Source - Patrika)
सीकर

Khatu Shyam Ji: खाटूश्यामजी पहुंची सीआईडी की स्पेशल टीम, दुकानदारों में मच गया हड़कंप, जानें क्या है पूरा मामला

Sale of sharp weapons, sale of sharp weapons in Khatushyamji, sale of airguns, sale of airguns in Khatushyamji, Sikar News, Rajasthan News, Khatushyamji News
सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.