Rajasthan Elections: निकाय-पंचायत चुनाव पर मंत्री झाबर सिंह खर्रा का बड़ा बयान, इस आधार पर होगा इलेक्शन

मंत्री झाबर सिंह खर्रा (फाइल फोटो-पत्रिका)
सीकर (अजीतगढ़)। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने मंगलवार को कहा कि जल्द ही सरकार पंचायत और नगर पालिका के चुनाव कराएगी। प्रधानमंत्री वन स्टेट–वन इलेक्शन की नीति के पक्ष में हैं, इसलिए आगामी पंचायत राज और नगर पालिका के चुनाव इसी नीति के तहत होंगे।
उन्होंने बताया कि इस समय चुनाव आयोग पूरी तरह से मतदाता सूचियों को तैयार करने में लगा हुआ है। 15 दिसंबर से सरकार की ओर से पंचायत रथ यात्रा शुरू की जा रही है। इस रथ यात्रा में शिकायत पेटिका रखी जाएगी, जिसमें लोग अपनी शिकायतें लिखकर जमा कर सकेंगे। बाद में सभी पेटिकाओं को खोला जाएगा।
खर्रा ने कहा कि प्राप्त शिकायतों की जांच कराई जाएगी और उसके बाद विकास कार्यों को बजट में शामिल किया जाएगा तथा स्वीकृति दी जाएगी। उन्होंने बताया कि 17 दिसंबर से नगर पालिका क्षेत्र और ग्राम पंचायत क्षेत्र में शहरी सेवा शिविर और ग्रामीण सेवा शिविर का फॉलोअप शिविर आयोजित किया जाएगा।
