Voter List: राजस्थान में केवल 3% मतदाताओं को ही जमा कराने होंगे दस्तावेज, ड्राफ्ट सूची जारी करने की तिथि घोषित

फोटो सोर्स: पत्रिका, SIR गणना प्रपत्र
Draft Voter List: जयपुर. राजस्थान ने लोकतांत्रिक पारदर्शिता और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। विशेष गहन पुनरीक्षण–2026 (SIR–2026) के तहत राज्य में मतदाता सूची का 100 प्रतिशत डिजिटाइजेशन पूरा हो गया है, जिससे राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है जिसने यह मील का पत्थर छुआ।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने इसे “टीम राजस्थान” की सामूहिक जीत बताते हुए कहा कि गांवों से लेकर शहरों तक बीएलओ, सहायक कर्मियों और जिले स्तर की पूरी टीम ने असाधारण समर्पण के साथ कार्य किया है।
राज्य ने मतदाता मैपिंग में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। 97% से अधिक मतदाता मैपिंग पूरी हो चुकी है और केवल 3% मतदाताओं को ही दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। औसतन प्रति बूथ करीब 30 मतदाता ही इस प्रक्रिया में शामिल होंगे। इससे मतदाताओं को बार-बार दस्तावेज जमा कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सत्यापन प्रक्रिया अधिक सरल बनेगी।
ECINET प्लेटफॉर्म, BLO ऐप, पोर्टल-आधारित सत्यापन प्रणाली और जिला हेल्पलाइन जैसे तकनीकी नवाचारों ने पूरी प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाया है। माइक्रो मैनेजमेंट, सतत मॉनिटरिंग और टीम भावना ने इस सफलता को और मजबूत किया।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं के सहयोग के लिए विशेष आभार व्यक्त किया और कहा कि नागरिकों की जागरूकता और सहभागिता ने ही राज्य को यह उपलब्धि दिलाई है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची केवल नामों का दस्तावेज नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों की नींव है।
ड्राफ्ट मतदाता सूची : 16 दिसंबर 2025
दावे–आपत्तियां : 16 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026
अंतिम सूची : 14 फरवरी 2026
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग