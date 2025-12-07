Voter List: राजस्थान में केवल 3% मतदाताओं को ही जमा कराने होंगे दस्तावेज, ड्राफ्ट सूची जारी करने की तिथि घोषित

Draft Voter List: जयपुर. राजस्थान ने लोकतांत्रिक पारदर्शिता और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। विशेष गहन पुनरीक्षण–2026 (SIR–2026) के तहत राज्य में मतदाता सूची का 100 प्रतिशत डिजिटाइजेशन पूरा हो गया है, जिससे राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है जिसने यह मील का पत्थर छुआ।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने इसे “टीम राजस्थान” की सामूहिक जीत बताते हुए कहा कि गांवों से लेकर शहरों तक बीएलओ, सहायक कर्मियों और जिले स्तर की पूरी टीम ने असाधारण समर्पण के साथ कार्य किया है।

राज्य ने मतदाता मैपिंग में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। 97% से अधिक मतदाता मैपिंग पूरी हो चुकी है और केवल 3% मतदाताओं को ही दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। औसतन प्रति बूथ करीब 30 मतदाता ही इस प्रक्रिया में शामिल होंगे। इससे मतदाताओं को बार-बार दस्तावेज जमा कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सत्यापन प्रक्रिया अधिक सरल बनेगी।