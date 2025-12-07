7 दिसंबर 2025,

रविवार

जयपुर

Voter List: राजस्थान में केवल 3% मतदाताओं को ही जमा कराने होंगे दस्तावेज, ड्राफ्ट सूची जारी करने की तिथि घोषित

Voter Mapping in Rajasthan: राजस्थान बना देश का पहला राज्य, 100% डिजिटाइज्ड मतदाता सूची तैयार। तकनीक, टीमवर्क और पारदर्शिता—SIR–2026 में राजस्थान ने रचा इतिहास।

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Dec 07, 2025

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: पत्रिका, SIR गणना प्रपत्र

Draft Voter List: जयपुर. राजस्थान ने लोकतांत्रिक पारदर्शिता और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। विशेष गहन पुनरीक्षण–2026 (SIR–2026) के तहत राज्य में मतदाता सूची का 100 प्रतिशत डिजिटाइजेशन पूरा हो गया है, जिससे राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है जिसने यह मील का पत्थर छुआ।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने इसे “टीम राजस्थान” की सामूहिक जीत बताते हुए कहा कि गांवों से लेकर शहरों तक बीएलओ, सहायक कर्मियों और जिले स्तर की पूरी टीम ने असाधारण समर्पण के साथ कार्य किया है।
राज्य ने मतदाता मैपिंग में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। 97% से अधिक मतदाता मैपिंग पूरी हो चुकी है और केवल 3% मतदाताओं को ही दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। औसतन प्रति बूथ करीब 30 मतदाता ही इस प्रक्रिया में शामिल होंगे। इससे मतदाताओं को बार-बार दस्तावेज जमा कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सत्यापन प्रक्रिया अधिक सरल बनेगी।

ECINET प्लेटफॉर्म, BLO ऐप, पोर्टल-आधारित सत्यापन प्रणाली और जिला हेल्पलाइन जैसे तकनीकी नवाचारों ने पूरी प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाया है। माइक्रो मैनेजमेंट, सतत मॉनिटरिंग और टीम भावना ने इस सफलता को और मजबूत किया।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं के सहयोग के लिए विशेष आभार व्यक्त किया और कहा कि नागरिकों की जागरूकता और सहभागिता ने ही राज्य को यह उपलब्धि दिलाई है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची केवल नामों का दस्तावेज नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों की नींव है।

अगला चरण

ड्राफ्ट मतदाता सूची : 16 दिसंबर 2025
दावे–आपत्तियां : 16 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026
अंतिम सूची : 14 फरवरी 2026

ये भी पढ़ें
जयपुर
RIICO changes rules now plots will not be available for Rs 1 token amount

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

Rajasthan : रींगस-खाटूश्यामजी रेल लाइन परियोजना में आई तेजी, सिर्फ 15 मिनट में तय होगा सफर, जानें क्या होंगे और फायदे

Ringas Khatushyamji rail line project gains momentum journey will take only 15 minutes know what benefits
जयपुर

गूगल मैप्स अब और भी स्मार्ट, जेमिनी AI इंटीग्रेशन से मिलेगी सहज वॉइस नेविगेशन

जयपुर

राजस्थान में शहरी विकास को नई रफ्तार: कहां-कहां बन रही स्मार्ट सिटी, छह शहरों को मिला विकास का खाका

Rajasthan Smart City
जयपुर

Good News: जाम की परेशानी होगी खत्म, राजस्थान में यहां बनेगा 100 करोड़ का ओवर ब्रिज, हवा की रफ्तार से दौड़ेंगे वाहन

जयपुर

जयपुर में चमत्कार! तेज रफ्तार की टक्कर से कार हवा में उछलकर पलटी, चालक को खरोंच तक नहीं आई, भयानक मंजर देख सहमे लोग

Jaipur Mansarovar Atish Market Speeding car
जयपुर
