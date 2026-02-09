राजस्थान में देश के इन 3 राज्यों के मॉडल से बदलेगा इलाज का सिस्टम, जानिए आपको क्या लाभ मिलेगा

तमिलनाडु का आपातकालीन प्रसूति देखभाल मॉडल एक मजबूत रेफरल प्रणाली पर आधारित है जोकि उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की मृत्यु दर को कम करने के लिए बनाया गया है। इसके तहत हर जिले में कम से कम दो अस्पतालों में प्रसूति विशेषज्ञ और एनीमिया विशेषज्ञ हर समय उपस्थित रहते है। राजस्थान इस मॉडल से प्रेरणा लेकर उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं की निगरानी, डॉक्टर की देखरेख में प्रसवपूर्व जांच और एनीमिया कम करने पर ध्यान दे रहा है।