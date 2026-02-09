जयपुर में ACB का बड़ा ‘धमाका’, 10 हज़ार की रिश्वत लेते रंगे हाथ धरा गया पेंशन विभाग का अफसर

शिकायत मिलने के बाद एसीबी जयपुर रेंज के डीआईजी आनंद शर्मा के सुपरवीजन में शिकायत का गोपनीय सत्यापन करवाया गया। सत्यापन के दौरान रिश्वत की मांग की पुष्टि हुई।



ट्रैप की कार्रवाई: 9 फरवरी 2026 को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ज्ञानप्रकाश नवल के नेतृत्व में एसीबी टीम ने लालकोठी स्थित कार्यालय में जाल बिछाया।



रंगे हाथों पकड़ा गया: जैसे ही आरोपी राजेश कुमार खण्डेलवाल ने परिवादी से रिश्वत के 10,000 रुपये नकद स्वीकार किए, पहले से तैयार एसीबी टीम ने उसे दबोच लिया। टीम ने आरोपी के पास से रिश्वत की राशि मौके पर ही बरामद कर ली।