‘कोई 75 डिब्बे च्यवनप्राश ले रहा है, तो कोई…’, केंद्रीय मंत्री के सामने राजस्थान सीएम भजनलाल ने खोल डाली ‘पोल’ !

मुख्यमंत्री ने RGHS (Rajasthan Government Health Scheme) का जिक्र करते हुए बड़ी बात कही। उन्होंने इस स्कीम में गड़बड़ियों का हवाला देते हुए बताया कि कुछ लोग मुफ्त इलाज की सुविधा का दुरुपयोग कर रहे हैं।



सीएम ने उदाहरण देते हुए कहा कि एक-एक कार्मिक 75-75 डिब्बे च्यवनप्राश उठा रहा है। वहीं उन्होंने आश्चर्य जताया कि 25-30 साल के युवक साल में 3-4 बार पंचकर्म करवा रहे हैं, जो चिकित्सा पद्धति का लाभ नहीं बल्कि दुरुपयोग है।



मुख्यमंत्री ने आयुर्वेद चिकित्सकों से भी अपील की कि वे ऐसे मामलों में सतर्क रहें और केवल ज़रूरत के आधार पर ही उपचार व दवाएं लिखें।