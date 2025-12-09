9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Jodhpur: ‘जादुई’ है यह शीश महल, एक साथ चमकते हैं लाखों दर्पण, नजारा कर देता है हैरान

जोधपुर अपने ऐतिहासिक किलों, महलों और झील के लिए मशहूर है। यहां हर कदम पर इतिहास और रोमांच का अनुभव मिलता है, जो हर यात्री को मंत्रमुग्ध कर देता है।

3 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Dec 09, 2025

sheesh mahal mehrangarh

मेहरानगढ़ फोर्ट का शीश महल। फोटो- पत्रिका

जोधपुर। राजस्थान की ब्लू सिटी जोधपुर अपने विशाल किलों और चमचमाते महलों से हर आने वाले को मंत्रमुग्ध कर देती है। यहां हर पत्थर में इतिहास बसता है और हर कोने में रोमांच छिपा है। आइए जानते हैं जोधपुर की पांच सबसे खास जगहें, जहां हर कदम पर नया जादू खुलता है।

शीश महल- इंद्रधनुष बनाती दीवारों का अनोखा जादू

मेहरानगढ़ किले के अंदर बसा शीश महल सचमुच जादुई है। छत से फर्श तक बेल्जियम के लाखों छोटे-छोटे दर्पण जड़े हैं, जो सूरज की किरण पड़ते ही पूरे हॉल को रंग-बिरंगी रोशनी में चमका देते हैं। यहां इंद्रधनुष जैसा नजारा भी दिखता है। राजपरिवार का निजी कक्ष रहा यह महल आज सबसे ज्यादा फोटो खिंचवाने वाली जगह है। इस साल 50,000 से ज्यादा पर्यटक यहां आ चुके हैं।

फूल महल- सोने में डूबा राजसी स्वर्ग

मेहरानगढ़ किले का सबसे शानदार फूल महल महाराजाओं का निजी विश्राम कक्ष था। दीवारों पर शुद्ध सोने की पत्तियों से बनी नक्काशी आज भी चमकती है। अहमदाबाद से लाया गया सोना और रंग-बिरंगे शीशे इसे बेमिसाल बनाते हैं। यहां खड़े होकर ऐसा लगता है मानो आप खुद राजा बन गए हों।

कायलाना झील- जोधपुर की लाइफ-लाइन

शहर से सिर्फ 8 किमी दूर 1872 में सर प्रताप सिंह ने बनवाई यह मानव-निर्मित झील आज जोधपुर की लाइफ-लाइन है। चारों तरफ चट्टानें, हरी पहाड़ियां और शांत नीला पानी फैला है। सुबह-सुबह सैकड़ों प्रवासी पक्षी, शाम को सूरज का पानी में डूबना, यहां की खूबसूरती को बढ़ा देता है। बोटिंग, बर्ड वॉचिंग और पिकनिक के लिए यह सबसे अच्छी जगह है। सर्दियों में यहां का नजारा देखने के बाद कहीं और जाने का मन ही नहीं करता।

उम्मेद भवन- शहर की शान

महाराजा उम्मेद सिंह ने 1929-43 में इसका निर्माण कराया। आज इसका एक हिस्सा शाही परिवार का घर, एक हिस्सा 5 स्टार होटल और बाकी म्यूजियम है। पुरानी रॉल्स रॉयस कारें, शाही हथियार, शाही दीवारें, शहर का नजारा, इनडोर पूल, प्राइवेट थिएटर, यह वह महल है जहां रियल लाइफ में राजा बनने का सपना पूरा होता है। यह सर्दियों में सबसे सुंदर दिखता है। इसे जोधपुर शहर की शान भी कहा जाता है।

माचिया जैविक उद्यान- सबसे हरी-भरी जगह

कायलाना झील से कुछ दूरी पर फैला माचिया जैविक उद्यान असली जंगल जैसी फील देता है। यहां भेड़िए, रेगिस्तानी लोमड़ी, जंगली बिल्ली, स्पॉटेड डियर, मॉनिटर लिजर्ड और ढेर सारे रंग-बिरंगे पक्षी देखने को मिल जाएंगे। माचिया किले की चोटी से सूर्यास्त देखना दिल को भा जाता है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Weather: मौसम फिर ले रहा करवट; इन 5 जिलों में 10,11 दिसंबर को शीतलहर का अलर्ट
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

09 Dec 2025 06:09 pm

Published on:

09 Dec 2025 06:00 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Jodhpur: ‘जादुई’ है यह शीश महल, एक साथ चमकते हैं लाखों दर्पण, नजारा कर देता है हैरान

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Indian Railways: अब एक पटरी पर नहीं आएंगी दो ट्रेनें, राजस्थान के इस रेलवे स्टेशन पर हो रहा 38 करोड़ से ऐसा काम

Indian Railway, Jodhpur Railway Station, Jodhpur Railway Station News, Jodhpur Railway Station Latest News, Jodhpur Railway Station Update News, Jodhpur News, Rajasthan News
जोधपुर

Asaram: सुप्रीम कोर्ट से आसाराम को बड़ी राहत, जमानत रद्द करने की याचिका खारिज

Asaram, Asaram News, Asaram Latest News, Asaram Today News, Asaram Bail News, Supreme Court, Jodhpur News
जोधपुर

Jodhpur Crime: दोस्त संग श्मशान में छिपा था हार्डकोर हिस्ट्रीशीटर, 3 पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस मिले

Hardcore history sheeter, Hardcore history sheeter in Rajasthan, Hardcore history sheeter arrested in Jodhpur, Hardcore history sheeter arrested in Rajasthan, Jodhpur news, Rajasthan news
जोधपुर

Success Story: कुली पिता ने कर्ज लेकर बेटे को पढ़ाया, अब बनेगा डॉक्टर, रुला देगी राजस्थान के सौरभ की सफलता की कहानी

Collie-fathers-son-became-doctor-
जोधपुर

Jodhpur: 70 मिनट तक सड़क पर दहशत, 100KM की स्पीड से दौड़ाई पिकअप, 8 वाहनों को मारी टक्कर, 10 जगह नाकाबंदी तोड़ी

Pickup-in-Jodhpur-2
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.