Jodhpur: ‘जादुई’ है यह शीश महल, एक साथ चमकते हैं लाखों दर्पण, नजारा कर देता है हैरान

शहर से सिर्फ 8 किमी दूर 1872 में सर प्रताप सिंह ने बनवाई यह मानव-निर्मित झील आज जोधपुर की लाइफ-लाइन है। चारों तरफ चट्टानें, हरी पहाड़ियां और शांत नीला पानी फैला है। सुबह-सुबह सैकड़ों प्रवासी पक्षी, शाम को सूरज का पानी में डूबना, यहां की खूबसूरती को बढ़ा देता है। बोटिंग, बर्ड वॉचिंग और पिकनिक के लिए यह सबसे अच्छी जगह है। सर्दियों में यहां का नजारा देखने के बाद कहीं और जाने का मन ही नहीं करता।