Rajasthan News : दहेज उत्पीड़न का मामला निकला झूठा- पति और सास बाइज्जत बरी, जानें आखिर कैसे आया ‘यू-टर्न’?

राजस्थान के जोधपुर महानगर न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-9 की अदालत ने दहेज उत्पीड़न और मारपीट के एक बहुचर्चित मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने भीनमाल निवासी विवाहिता द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे को झूठा मानते हुए आरोपी पति और सास को दोषमुक्त कर दिया है।



मजिस्ट्रेट चंदन भाटी ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि अभियोजन पक्ष आरोपी के विरुद्ध आरोपों को संदेह से परे सिद्ध करने में पूरी तरह असफल रहा है।