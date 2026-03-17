Rajasthan ACB Trap : बिना घूस लिए काम नहीं कर रहा था AEN, 15 हज़ार के साथ एसीबी ने किया ट्रेप, साथ में 5 लाख कैश भी मिले  

एसीबी की टीम उस समय हैरान रह गई जब ट्रैप की कार्रवाई के बाद आरोपी प्रदीप कुमार की तलाशी ली गई। उसके पास से 5 लाख 23 हजार रुपये की अतिरिक्त नकदी बरामद हुई। इस बड़ी राशि के बारे में आरोपी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। इसके तुरंत बाद एसीबी की एक टीम ने आरोपी के जोधपुर स्थित निवास पर भी छापेमारी शुरू कर दी है, जहाँ आय से अधिक संपत्ति के दस्तावेज मिलने की संभावना है।