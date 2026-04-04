Rajasthan Weather: ब्यावर में तूफानी हवा के साथ बारिश, ओलों की बिछी चादर, वाहनों के शीशे टूटे

बाघसूरी क्षेत्र में अचानक बिगड़े मौसम के बाद हुई तेज बरसात में ओलावृष्टि हुई। ओलावृष्टि से खेतों में कटी पड़ी फसलें भीग कर खराब हो गई। ग्राम में शुक्रवार सुबह भी 10-15 मिनट झमाझम बारिश हुई। क्षेत्र के बनेवडा़, बुबानियां, अजबा का बाडियां, धोलांदाता आदि गांवों में भी ओलावृष्टि हुई। मसूदा कस्बे में हल्की बूंदाबांदी से ठंडक का असर रहा। शुक्रवार दोपहर बाद मामूली बूंदाबांदी होने के बाद चली ठंडी हवाओं से वातावरण में ठंडक हो गई। घने बादल छाए रहने से रात में बारिश की आशंका से किसान परेशान रहे। आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी बूंदाबांदी होने के कारण कृषकों को फसल खराब होने की चिंता सताने लगी है।