जापान में वैदिक साइंस सेमिनार में विशेष अतिथि बनेंगे पुष्पेन्द्र कुमावत, राजस्थान का बढ़ाया मान

ब्यावर जैसे शहर से जुड़े कुमावत का इस स्तर पर चयन होना न केवल जिले बल्कि पूरे प्रदेश के लिए गौरव का विषय माना जा रहा है। संस्था के अध्यक्ष डॉ. अरुण के. बंसल ने बताया कि इस अंतरराष्ट्रीय सेमिनार का मुख्य उद्देश्य भारतीय वैदिक विज्ञान, वास्तुशास्त्र और ज्योतिष को वैश्विक मंच पर नई पहचान दिलाना है। उन्होंने कहा कि आधुनिक युग में भी वैदिक ज्ञान की प्रासंगिकता बनी हुई है और इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ दुनिया के सामने प्रस्तुत करना जरूरी है।