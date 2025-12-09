9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

जयपुर

Rajasthan Weather: मौसम फिर ले रहा करवट; इन 5 जिलों में 10,11 दिसंबर को शीतलहर का अलर्ट

राजस्थान में दिसंबर माह के दूसरे पखवाड़े में कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू होने की संभावना मौसम विज्ञानियों ने जताई है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Dec 09, 2025

Play video

राजस्थान के 5 जिलों में अगले दो दिन शीतलहर का येलो अलर्ट, पत्रिका फोटो

cold wave alert in Rajasthan: राजस्थान में दिन और रात के तापमान में हो रहे उतार चढ़ाव के कारण सर्दी के तेवर फिलहाल नर्म पड़ गए हैं। वहीं दूसरी तरफ दिसंबर माह के दूसरे पखवाड़े में कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू होने की संभावना मौसम विज्ञानियों ने जताई है। प्रदेश में शुष्क मौसम रहने के बावजूद 5 जिलों में 10 और 11 दिसंबर को शीतलहर चलने और रात के तापमान में गिरावट की संभावना को लेकर मौसम विभाग येलो अलर्ट जारी किया है।

जयपुर में बीते सामान्य से अधिक रहा रात में पारा

मौसम में हो रहे बदलाव के असर से जयपुर समेत प्रदेश के कई इलाकों में दिसंबर माह के मध्य तक सर्दी के तेवर ढीले रहे हैं। पश्चिमी विक्षोभ के असर से बीते दिनों मौसम का मिजाज बदला और कई इलाकों में रात का तापमान जमाव बिंदू के नजदीक तक पहुंच गया। वहीं फिर से मौसम शुष्क रहने पर पारे में हो रही बढ़ोतरी ने मौसम में गर्माहट बढ़ा दी है। जयपुर शहर में बीते 14 दिसंबर 2024 को न्यूनतम तापमान 6.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था लेकिन इस साल दिसंबर माह में रात का तापमान सामान्य से अधिक ही रिकॉर्ड हो रहा है।

पांच जिलों में शीतलहर का अलर्ट

मौसम विभाग ने झुंझुनूं, सीकर, चूरू, डीडवाना कुचामन और नागौर​ जिले में 10 और 11 दिसंबर को शीतलहर चलने और रात का तापमान 5 डिग्री या उससे कम रहने की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार उत्तर पूर्वी इलाकों में अगले 24 घंटे में एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार हैं जिसके प्रभाव से जिलों के मैदानी भागों में सर्द हवा चलने और कहीं कहीं सुबह के समय धुंध छाए रहने की संभावना है।

कहां कितना रात का तापमान

मौसम विभाग से जारी सूचना के अनुसार बीती रात शेखावाटी समेत कई इलाकों में न्यूनतम तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहा। अजमेमर 9.8, भीलवाड़ा 8.2, वनस्थली 7.3, अलवर 9.8, जयपुर 11.0, पिलानी 8.0, सीकर 6.2, कोटा 11.4, चित्तौड़गढ़ 7.8, डबोक 9.0, बाड़मेर 14.0, जैसलमेर 13.0, जोधपुर 10.0, बीकानेर 10.5 और चूरू में 6.3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड हुआ। नागौर में 4.3, जालोर 8.7, सिरोही 7.3, फतेहपुर 3.7, करौली 5.9, दौसा 5.3, प्रतापगढ़ 17.4, लूणकरणसर 4.9, झुंझुनूं 7.5 और पाली में 8.1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया।

Published on:

09 Dec 2025 02:11 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Weather: मौसम फिर ले रहा करवट; इन 5 जिलों में 10,11 दिसंबर को शीतलहर का अलर्ट

