Rajasthan Weather: मौसम फिर ले रहा करवट; इन 5 जिलों में 10,11 दिसंबर को शीतलहर का अलर्ट

मौसम में हो रहे बदलाव के असर से जयपुर समेत प्रदेश के कई इलाकों में दिसंबर माह के मध्य तक सर्दी के तेवर ढीले रहे हैं। पश्चिमी विक्षोभ के असर से बीते दिनों मौसम का मिजाज बदला और कई इलाकों में रात का तापमान जमाव बिंदू के नजदीक तक पहुंच गया। वहीं फिर से मौसम शुष्क रहने पर पारे में हो रही बढ़ोतरी ने मौसम में गर्माहट बढ़ा दी है। जयपुर शहर में बीते 14 दिसंबर 2024 को न्यूनतम तापमान 6.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था लेकिन इस साल दिसंबर माह में रात का तापमान सामान्य से अधिक ही रिकॉर्ड हो रहा है।