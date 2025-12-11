Pali: पाली में मां-बेटी पर भंवरों का हमला, डंक मारकर किया घायल, जान बचाने के लिए नहर में कूदीं

अचानक हुए हमले से घबराई मां-बेटी जान बचाने के लिए छोटी नहर में कूद गईं और खुद को बचाया। उनकी चीख-पुकार सुनकर पास के खेतों में काम कर रहे किसान मौके पर पहुंचे। किसानों ने दोनों को नहर से बाहर निकाला और 108 एम्बुलेंस को सूचना दी। एम्बुलेंस की मदद से दोनों को तखतगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उपचार शुरू किया।