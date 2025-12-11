Pali: पाली में मां-बेटी पर भंवरों का हमला, डंक मारकर किया घायल, जान बचाने के लिए नहर में कूदीं

अस्पताल में उपचार करवाते हुए। फोटो- पत्रिका
सुमेरपुर। तखतगढ़ की सैनिक कॉलोनी निवासी शोभा पत्नी प्रभुराम प्रजापत और उनकी बेटी संतोष पर अचानक भंवरों ने हमला कर दिया। दोनों मां-बेटी प्रभुराम को खेत में खाना देने जा रही थीं। तखतगढ़ छोटी नहर पटरी मार्ग पर करीब साढ़े नौ बजे भंवरों का झुंड उन पर टूट पड़ा और कई डंक मार दिए।
अचानक हुए हमले से घबराई मां-बेटी जान बचाने के लिए छोटी नहर में कूद गईं और खुद को बचाया। उनकी चीख-पुकार सुनकर पास के खेतों में काम कर रहे किसान मौके पर पहुंचे। किसानों ने दोनों को नहर से बाहर निकाला और 108 एम्बुलेंस को सूचना दी। एम्बुलेंस की मदद से दोनों को तखतगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उपचार शुरू किया।
डॉ. सुरेशकुमार चौधरी ने बताया कि भंवरों के कई डंक निकालकर उपचार किया गया। दोनों की स्थिति सामान्य है और उन्हें छुट्टी दे दी गई। घटना की जानकारी मिलने पर तखतगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष ललित रांकावत अस्पताल पहुंचे और मां-बेटी से मिले। उन्होंने चिकित्सकों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और हरसंभव मदद का आश्वासन दिया।
बड़ी खबरेंView All
पाली
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग