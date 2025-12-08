Pali News: गजनेई बांध लबालब, फिर भी संकट में चना, गेहूं, जौ और सरसों की फसलें, किसानों ने दी आंदोलन की चेतावनी

सोजत रोड। क्षेत्र के सबसे बड़े गजनेई बांध में इस समय भरपूर पानी मौजूद है, लेकिन विडंबना यह है कि कमांड क्षेत्र के किसानों की रबी की फसलें सूखने लगी हैं। रबी की बुवाई को दो महीने बीत चुके हैं। किसानों के अनुसार अब तक दो पाण पानी मिल जाना चाहिए था, जबकि अभी तक एक पाण भी नसीब नहीं हुआ है। लाडपुरा, हिरावास, ढंढा लाम्बोडी, केलवाद, बिजागुड़ा सहित कई गांवों के खेतों की सिंचाई इसी बांध से होती है, लेकिन पानी नहीं मिलने से चना, गेहूं, जौ, सरसों व अन्य फसलें गंभीर संकट में हैं।