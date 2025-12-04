4 दिसंबर 2025,

गुरुवार

पाली

Bus Accident: अनियंत्रित होकर पलटी निजी बस, 10 यात्री घायल, मौके पर मची चीख-पुकार

Pali Bus Accident: रघुनाथपुरा के पास एक निजी बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। हादसे में 10 यात्री घायल हो गए, जिन्हें बेड़ा चिकित्सालय पहुंचाया गया।

less than 1 minute read
पाली

image

Rakesh Mishra

Dec 04, 2025

रघुनाथपुरा गांव के पास पलटी बस। फोटो- पत्रिका

Bus Overturned In Pali सेवाड़ी(पाली)। नाना थाना क्षेत्र के बेड़ा के निकट गुरुवार को रघुनाथपुरा के समीप एक निजी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में दस यात्री घायल हो गए। जानकारी के अनुसार शिवगंज से बेड़ा की तरफ जा रही एक निजी बस रघुनाथपुरा के पास अनियंत्रित होकर पलट गई।

घायलों को बेड़ा चिकित्सालय पहुंचाया

हादसे के वक्त बस में कई यात्री सवार थे। बस के पलटते ही मौके पर चीख-पुकार मच गई। हादसे में 10 यात्रियों को चोटें आई हैं। घटना की जानकारी मिलते ही बेड़ा चौकी प्रभारी तेजसिंह जोधा टीम के साथ घटनास्थल पहुंचे और घायलों को बेड़ा चिकित्सालय पहुंचाया।

संतुलन बिगड़ने से हादसा

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस शिवगंज से सवारियां लेकर बेड़ा की ओर जा रही थी। जैसे ही बस रघुनाथपुरा गांव के समीप पहुंची, चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया, जिससे बस सड़क किनारे पलट गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बस की रफ्तार सामान्य थी, लेकिन अचानक संतुलन बिगड़ने से यह हादसा हुआ।

यह वीडियो भी देखें

ये हुए घायल

हादसे में मेसी कंवर मोरी गांव, लहरी देवी खेजड़िया, बदामी देवी चामुंडेरी, शोभा देवी बेड़ा, रिंकू चामुंडेरी, धर्मी देवी चामुंडेरी, पूजा गोस्वामी सेंदला, ममता दुदनी, पानी देवी और नीता बलाना को चोटें आईं हैं।

