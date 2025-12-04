Bus Accident: अनियंत्रित होकर पलटी निजी बस, 10 यात्री घायल, मौके पर मची चीख-पुकार

Bus Overturned In Pali सेवाड़ी(पाली)। नाना थाना क्षेत्र के बेड़ा के निकट गुरुवार को रघुनाथपुरा के समीप एक निजी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में दस यात्री घायल हो गए। जानकारी के अनुसार शिवगंज से बेड़ा की तरफ जा रही एक निजी बस रघुनाथपुरा के पास अनियंत्रित होकर पलट गई।