Rajasthan Accident: राजस्थान में तेज रफ्तार जीप का टायर निकला, खाई में गिरी, 2 महिलाओं सहित 3 की दर्दनाक मौत

हादसे के बाद क्षतिग्रस्त जीप। फोटो- पत्रिका नेटवर्क
सेवाड़ी। निकटवर्ती कुंडाल में सायला से कुंडाल की ओर जा रही सवारियों से भरी तेज गति की जीप का टायर निकलने से वाहन अनियंत्रित होकर खाई में पलट गया। दुर्घटना में दो महिलाओं सहित तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि 25 अन्य के घायल होने की सूचना है। जीप में कुल 28 सवारियां बैठी हुई थीं।
यह हादसा सोमवार दोपहर दानवाली और कुंडाल के बीच हुआ। कुंडाल सरपंच प्रतिनिधि पिंटू गरासिया ने बताया कि जीप पलटने से दो महिलाओं सहित तीन लोगों की मौत हो गई और 25 लोग घायल हो गए। जीप में सवार लोग शोकसभा में शामिल होने जा रहे थे। उन्होंने बताया कि सायरा (उदयपुर) से कुंडाल (बाली) जा रही जीप का कुंडाल और दानवाली के बीच ढलान पर पीछे का पहिया निकल गया, जिससे जीप बेकाबू होकर खाई में जा पलटी।
बाली थाना पुलिस और एम्बुलेंस को तुरंत सूचना दी गई। दो एम्बुलेंस और निजी वाहनों की मदद से सभी घायलों को बाली जिला अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे में तेरसी बाई पत्नी सुरताराम, कंकू पत्नी सीताराम और कालाराम पुत्र लालाराम निवासी पांच बोर, सायरा (उदयपुर) की मौत हो गई। बारह गंभीर घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है।
