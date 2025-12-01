Rajasthan Accident: राजस्थान में तेज रफ्तार जीप का टायर निकला, खाई में गिरी, 2 महिलाओं सहित 3 की दर्दनाक मौत

यह हादसा सोमवार दोपहर दानवाली और कुंडाल के बीच हुआ। कुंडाल सरपंच प्रतिनिधि पिंटू गरासिया ने बताया कि जीप पलटने से दो महिलाओं सहित तीन लोगों की मौत हो गई और 25 लोग घायल हो गए। जीप में सवार लोग शोकसभा में शामिल होने जा रहे थे। उन्होंने बताया कि सायरा (उदयपुर) से कुंडाल (बाली) जा रही जीप का कुंडाल और दानवाली के बीच ढलान पर पीछे का पहिया निकल गया, जिससे जीप बेकाबू होकर खाई में जा पलटी।