श्रीगंगानगर : महावीर ऑयल फैक्ट्री में भीषण आग, तोड़नी पड़ी दो दीवारें, इलाके में अफरा-तफरी

धुआं ज्यादा होने के कारण टीम को दो ओर से मोर्चा संभालना पड़ा। लगभग दो घंटे से अधिक की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। समय रहते की गई कार्रवाई के कारण आग ऑयल सेक्शन तक नहीं पहुंची, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। फैक्ट्री मालिक सुरेश गोयल ने बताया कि फैक्ट्री की छत पर लोहे की एंगल लगाने का काम चल रहा था, वेल्डिंग की चिंगारी नीचे बोरियों पर गिर गई और आग भभक उठी।