श्री गंगानगर

श्रीगंगानगर : महावीर ऑयल फैक्ट्री में भीषण आग, तोड़नी पड़ी दो दीवारें, इलाके में अफरा-तफरी

शिव चौक स्थित महावीर ऑयल फैक्ट्री में रविवार को वेल्डिंग के दौरान चिंगारी गिरने से आग लग गई। दमकल की पांच गाड़ियों और रेस्क्यू टीम की दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।

श्री गंगानगर

Nov 30, 2025

फायर बिग्रेड के कार्मिक आग बुझाते हुए। फोटो- पत्रिका

Fire In Oil Factory श्रीगंगानगर। शिव चौक के पास स्थित महावीर ऑयल फैक्ट्री में रविवार को अचानक आग भड़क उठी। छत पर लोहे की एंगल की वेल्डिंग के दौरान चिंगारी नीचे रखी खाली बोरियों पर गिर गई, जिससे आग तेजी से फैल गई। कुछ ही देर में बोरियों का ढेर भयंकर लपटों में बदल गया और इलाके में अफरा-तफरी मच गई। आसपास के लोगों ने धुआं उठता देख तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी।

मौके पर पहुंची 5 दमकल

खतरे को देखते हुए मौके पर दमकल की पांच गाड़ियां, दो जेसीबी, एक क्रेन और दो पानी के टैंकर बुलाए गए। करीब दो ट्रकों के बराबर बोरियां इस आग में जलकर राख हो गईं। नगर परिषद की अग्निशमन सेवा केंद्र के फायर ऑफिसर अमरेंद्र सिंह ने बताया कि प्रारंभिक सूचना मिलते ही दो दमकलें भेजी गई थीं।

उन्होंने बताया कि फैक्ट्री का वह हिस्सा एक बंद हॉल था। दमकलकर्मियों को अंदर घुसने में भारी दिक्कत आ रही थी। स्थिति को देखते हुए अमरेंद्र सिंह ने फैक्ट्री की दो दीवारें तोड़ने का निर्णय लिया। जेसीबी और क्रेन की सहायता से दीवारें तोड़ी गईं, जिससे रेस्क्यू टीम को अंदर प्रवेश करने में मदद मिली।

बड़ा हादसा टला

धुआं ज्यादा होने के कारण टीम को दो ओर से मोर्चा संभालना पड़ा। लगभग दो घंटे से अधिक की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। समय रहते की गई कार्रवाई के कारण आग ऑयल सेक्शन तक नहीं पहुंची, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। फैक्ट्री मालिक सुरेश गोयल ने बताया कि फैक्ट्री की छत पर लोहे की एंगल लगाने का काम चल रहा था, वेल्डिंग की चिंगारी नीचे बोरियों पर गिर गई और आग भभक उठी।

30 Nov 2025 07:08 pm

30 Nov 2025 07:02 pm

