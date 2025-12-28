28 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

सिलाई की सुई से स्वर्ण पदक तक: नीरू सोनी ने हालातों को दे दी मात

श्रमिक पिता,घूंघट की दीवारें और आर्थिक तंगी-संघर्षों के बीच पढ़ाई की लौ जलाए रखी, एम.ए.समाजशास्त्र में हासिल किया गोल्ड मेडल

2 min read
Google source verification

श्री गंगानगर

image

Krishan Ram

Dec 28, 2025

कृष्ण चौहान श्रीगंगानगर.कई बार लगा कि अब पढ़ाई मेरे लिए नहीं रही, शादी, जिम्मेदारियां, बच्ची-सब कुछ एक साथ था। लेकिन मन के किसी कोने में एक आवाज थी,जो कहती थी,कोशिश मत छोड़ो। यह शब्द हैं नीरू सोनी (32) के, जिनकी आंखों में आज भी वही सादगी और आत्मविश्वास झलकता है। शहर की पुरानी आबादी क्षेत्र में माइक्रोटावर के पीछे की एक संकरी गली से निकलकर नीरू ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय,बीकानेर के 10 वें दीक्षांत समारोह में एम.ए.समाजशास्त्र में 72.88 प्रतिशत अंक हासिल कर स्वर्ण पदक और विश्वविद्यालय टॉप किया है।

खुद पर भरोसा डगमगाता रहा-क्या मैं दोबारा पढ़ पाऊंगी?

नीरू बताती हैं कि उनके पिता पूनमचंद सोनी सुनार की दुकान पर श्रमिक हैं और मां रूकमणी सोनी गृहिणी। सीमित आमदनी में पढ़ाई हमेशा चुनौती रही। कई बार किताबें खरीदने के पैसे नहीं होते थे। तब लगता था कि शायद पढ़ाई यहीं रुक जाएगी,वे कहती हैं। 12 वीं के बाद 2013 में 19 वर्ष की उम्र में विवाह हो गया। ससुराल में पढ़ाई का माहौल नहीं मिला और पढ़ाई छूट गई। पांच साल तक खुद पर भरोसा डगमगाता रहा-क्या मैं दोबारा पढ़ पाऊंगी? नीरू की आवाज में वह संघर्ष आज भी महसूस किया जा सकता है।

लेकिन हार मानने का सवाल ही नहीं था

हालांकि,हालातों ने जितना रोका, इरादों ने उतनी ही मजबूती पकड़ी। माता-पिता के पास रहकर 2019 में चौधरी बल्लूराम गोदारा राजकीय कन्या महाविद्यालय,श्रीगंगानगर में बीए में नियमित प्रवेश लिया। तभी कोरोना काल आ गया,कॉलेज बंद,संसाधन सीमित। ऑनलाइन पढ़ाई आसान नहीं थी,लेकिन हार मानने का सवाल ही नहीं था। नीरू बताती हैं। उन्होंने ऑनलाइन परीक्षा दी और फिर नियमित रूप से एमए पूरी की। फीस, किताबें और नोट्स में प्रो. मीनू तंवर और पूनम बजाज का सहयोग उनके लिए संबल बना।

काम कर फॉर्म और पढ़ाई का खर्च जुटाया

पढ़ाई के साथ घर चलाने की जिम्मेदारी भी थी। नीरू ने सिलाई, मेहंदी और फाइल बनाने का काम कर फॉर्म और पढ़ाई का खर्च जुटाया। सामाजिक बंधन भी कम नहीं थे,ससुराल में घूंघट प्रथा थी। धीरे-धीरे संवाद से परिवार की सोच बदली। आज बिना घूंघट आगे बढ़ रही हूं, वे मुस्कुराकर कहती हैं। पति हितेश सोनी भी अब उनके सपनों के साथी हैं। 2018 में बेटी दिव्यांशी के जन्म के बाद जिम्मेदारियां बढ़ीं,लेकिन लक्ष्य साफ रहा।

हालात झुकते हैं, जब संकल्प अडिग हो

आज स्वर्ण पदक नीरू के संघर्ष का जीवंत प्रमाण है। यह मेरे माता-पिता और गुरुओं का फल है,वे कहती हैं। फिलहाल वे बीएड अंतिम वर्ष में हैं, नेट की तैयारी कर रही हैं और सपना है-प्राध्यापक बनकर अपने मां-बाप का सपना पूरा करना। सोशल मीडिया से दूरी रखते हुए वे यूट्यूब और गूगल को पढ़ाई का औजार बनाती हैं। नीरू की कहानी बताती है-हालात झुकते हैं, जब संकल्प अडिग हो।

इंफो बॉक्स

नाम: नीरू सोनी

उपलब्धि: एम.ए. समाजशास्त्र में स्वर्ण पदक (विश्वविद्यालय टॉपर)

विश्वविद्यालय: महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

कॉलेज: चौधरी बल्लूराम गोदारा राजकीय कन्या महाविद्यालय,श्रीगंगानगर

पृष्ठभूमि: श्रमिक परिवार,आर्थिक तंगी

वर्तमान लक्ष्य: बीएड,नेट की तैयारी,प्राध्यापक बनना

हर उस बेटी के लिए संदेश

यह कहानी हर उस बेटी के लिए संदेश है-सपने छोड़े नहीं जाते,उन्हें जीता जाता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

28 Dec 2025 01:18 pm

Hindi News / News Bulletin / सिलाई की सुई से स्वर्ण पदक तक: नीरू सोनी ने हालातों को दे दी मात

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

रेल मंत्री वैष्णव ने दी बड़ी सौगात, 2 राज्यों के बीच दौड़ेंगी नई ट्रेनें, इस शहर को मिलेगा फायदा

dhanbad-bhopal new trains approved singrauli route ashwini vaishnaw railway news
सिंगरौली

बस नहीं तो बेबस जिंदगी, सुविधा की आस में गुजर रहीं पीढिय़ां,स्कूल-कॉलेज पहुंचने हर दिन नया संघर्ष

गांव-कस्बों में पक्की सडक़ें तो बन गई हैं लेकिन बसों की सुविधा न होने से सबकी जिंदगी बेबस बनी है।
नरसिंहपुर

यूपी में बनेंगे 23 नए पुल…खर्च होंगे 964 करोड़, अयोध्या में तमसा नदी पर बनेगा पुल

Up news, ayodhya
अयोध्या

‘चाकू की नोक पर रेप’: भाजपा नेता गिरफ्तार, लेकिन अब पीड़िता ही पलट गई, जानें पूरा मामला

Satna News
सतना

जहां सीता मां ने लव-कुश को दिया जन्म, वहां ‘चिकनी चमेली..’ गाने पर नाचीं डांसर्स, देखें वीडियो

karila dham obscene dance video ashoknagar mp viral news
अशोकनगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.