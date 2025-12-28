सिलाई की सुई से स्वर्ण पदक तक: नीरू सोनी ने हालातों को दे दी मात

नीरू बताती हैं कि उनके पिता पूनमचंद सोनी सुनार की दुकान पर श्रमिक हैं और मां रूकमणी सोनी गृहिणी। सीमित आमदनी में पढ़ाई हमेशा चुनौती रही। कई बार किताबें खरीदने के पैसे नहीं होते थे। तब लगता था कि शायद पढ़ाई यहीं रुक जाएगी,वे कहती हैं। 12 वीं के बाद 2013 में 19 वर्ष की उम्र में विवाह हो गया। ससुराल में पढ़ाई का माहौल नहीं मिला और पढ़ाई छूट गई। पांच साल तक खुद पर भरोसा डगमगाता रहा-क्या मैं दोबारा पढ़ पाऊंगी? नीरू की आवाज में वह संघर्ष आज भी महसूस किया जा सकता है।