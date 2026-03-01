घोटारू क्षेत्र में दुर्लभ कैराकल का शव मिला वन्यजीव सुरक्षा पर उठे गंभीर सवाल

घटना से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों और वन्यजीव प्रेमियों में रोष है। वन्यजीव प्रेमियों का कहना है कि यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो क्षेत्र में दुर्लभ वन्यजीवों का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। जानकारी के अनुसार यह वीडियो जिले के सीमावर्ती घोटारू क्षेत्र का है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले जिले के मावा गांव में आधा दर्जन चिंकारा के अवशेष बरामद किए गए थे। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं और वन्यजीव प्रेमियों का आरोप है कि विगत अर्से में जिले में बार-बार बेजुबान वन्य जीवों की मौत और शिकार की घटनाएं सामने आती रही हैं। उनका आरोप है कि प्रशासनिक स्तर पर पर्याप्त मॉनिटरिंग नहीं होने से शिकारी बेखौफ हो रहे हैं। क्षेत्र में प्रभावी निगरानी तंत्र और गश्त की कमी बताई जा रही है।