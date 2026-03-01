Ahmedabad: हर दिन गैस सिलेंडर के स्टॉक की होगी गिनती, चेकिंग के निर्देश

गैस सिलेंडर आपूर्ति की निगरानी के लिए जिला प्रशासन ने डिजिटल मॉनीटरिंग व्यवस्था लागू की है। अधिकारियों और संबंधित एजेंसियों के बीच व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर उसके माध्यम से समन्वय और रोजाना स्टॉक की गिनती व रिपोर्टिंग की व्यवस्था की है। इससे शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में गैस सिलेंडर की उपलब्धता पर लगातार नजर रखी जा सकेगी। बैठक में विभिन्न तेल और गैस कंपनियों के अधिकारी, आपूर्ति विभाग, पुलिस विभाग तथा प्रांत अधिकारियों सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। इसमें लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने को भी कहा गया है।