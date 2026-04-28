गोधरा में ऐतिहासिक उलटफेर! 100% मुस्लिम इलाके में हिंदू की जीत पर ओवैसी और कांग्रेस भी हैरान

Gujarat Municipal Election Results: गुजरात नगर निकाय चुनाव के नतीजों ने साम्प्रदायिक सद्भाव की एक अनोखी मिसाल पेश की है। गोधरा नगर पालिका के वार्ड नंबर 7 में, जहां 100 प्रतिशत मुस्लिम मतदाता हैं, एक स्वतंत्र हिंदू महिला उम्मीदवार आपेक्षाबेन नैनेशभाई सोनी ने भारी मतों से जीत हासिल की है। यह गोधरा नगर पालिका के इतिहास में पहली बार हुआ है जब कोई स्वतंत्र महिला उम्मीदवार किसी वार्ड से विजयी हुई है। मुस्लिम इलाके में हिंदू प्रत्याशी की जीत पर ओवैसी और कांग्रेस भी हैरान रह गई, क्योंकि उनके सारे समीकरण फेल हो गए।