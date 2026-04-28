पश्चिम बंगालः दूसरे चरण में 3.22 करोड़ से अधिक मतदाता डालेंगे वोट, मैदान में 1448 प्रत्याशी

West Bengal 2nd phase election: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे और निर्णायक चरण की 142 सीटों पर मतदान 29 अप्रैल बुधवार को होगा, जो राज्य की दिशा और सत्ता का रास्ता तय करेगा। यह चरण दक्षिण बंगाल, हावड़ा, कोलकाता और 24 परगना के उन इलाकों को कवर करता है, जो तृणमूल कांग्रेस का मजबूत गढ़ माने जाते हैं। भाजपा के लिए इन इलाकों में सेंध लगाए बिना सत्ता तक पहुंचना मुश्किल है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस ने 2021 चुनाव में इन 142 सीटों में से 123 जीती थी, जबकि भाजपा यह सिर्फ 18 सीटों पर सिमट गई थी।