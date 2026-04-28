बिहार और महाराष्ट्र विधान परिषद चुनावों के लिए बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट

BJP: भारतीय राजनीति में चुनावी सरगर्मी एक बार फिर तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार और महाराष्ट्र में होने वाले विधान परिषद के उपचुनाव और द्विवार्षिक चुनाव-2026 के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। इस सूची के जरिए पार्टी ने न सिर्फ चुनावी तैयारी का संकेत दिया है, बल्कि अपनी रणनीति भी साफ कर दी है। सबसे पहले बात बिहार की करें तो यहां विधान परिषद के उपचुनाव के लिए पार्टी ने सूर्य कुमार शर्मा, जिन्हें अरविंद शर्मा के नाम से भी जाना जाता है, को मैदान में उतारा है। पार्टी के अंदर उनकी पहचान एक सक्रिय और अनुभवी नेता के रूप में रही है। माना जा रहा है कि उनके नाम पर सहमति बनाना भाजपा के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं रहा।