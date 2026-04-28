दूसरे चरण से पहले सुवेंदु अधिकारी का बड़ा दावा, ‘भवानीपुर में ममता बनर्जी चुनाव हार रही है’



अधिकारी ने दावा किया कि इस बार बड़ी संख्या में वोटिंग हो रही है और लोग बदलाव के मूड में हैं। उन्होंने महिला सुरक्षा और बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा बताया और कहा कि जनता इन सवालों पर जवाब चाहती है। राज्य में पहले चरण में रिकॉर्ड वोटिंग देखने को मिली थी। अब 29 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होना है, जबकि 4 मई को नतीजे सामने आएंगे। जहां टीएमसी लगातार चौथी बार सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही है, वहीं बीजेपी इस बार सरकार बनाने का दावा कर रही है। अब यह देखा दिलचस्प होगा कि सुवेंदु अधिकारी भवानीपुर से चुनाव जीतेंगे या ममता बनर्जी बाजी मार लेंगी।