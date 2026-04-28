बंगाल चुनाव: शांतिपूर्ण मतदान के लिए चुनाव आयोग ने NIA को सौंपी जिम्मेदारी, दूसरे चरण के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम

चुनाव आयोग ने कहा है कि मतदाताओं को बिना किसी डर के अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने का पूरा अवसर दिया जाएगा। आयोग का उद्देश्य है कि हर मतदान केंद्र पर शांतिपूर्ण माहौल बना रहे और चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से पूरी हो।

कुल मिलाकर, दूसरे चरण के मतदान से पहले सुरक्षा को लेकर किए गए ये इंतजाम यह संकेत देते हैं कि चुनाव आयोग किसी भी तरह की लापरवाही के मूड में नहीं है और वह शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार है।