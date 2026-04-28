वो ‘सिंघम’ हैं तो मैं ‘पुष्पा’ हूं: UP के IPS की चेतावनी पर भड़के TMC नेता जहांगीर खान, मचा बवाल!

एक वायरल वीडियो में अजय पाल शर्मा कहते दिख रहे हैं- 'उसे बता दो, अगर उसके लोग वोटरों को धमकाते रहे तो हम ठीक से निपटेंगे… बाद में रोना-धोना या पछताना मत।' उत्तर प्रदेश में 'सिंघम' के नाम से मशहूर और 500 से ज्यादा एनकाउंटर वाले शर्मा ने साफ कहा कि वोटरों को प्रभावित करने की किसी भी कोशिश पर सख्त कार्रवाई होगी। वे चुनाव आयोग द्वारा बंगाल में फेयर पोलिंग सुनिश्चित करने के लिए तैनात 95 पुलिस ऑब्जर्वरों में शामिल हैं।