‘भगवंत मान सीएम नहीं बनते तो उनकी दूसरी शादी भी नहीं होती’, कांग्रेस सांसद ने आप नेता पर कसा तंज

AAP: पंजाब में आम आदमी पार्टी (AAP) इन दिनों दोहरी चुनौती से जूझती दिख रही है। एक तरफ पार्टी के भीतर टूट-फूट और सियासी खींचतान है, तो दूसरी तरफ नेताओं की निजी जिंदगी भी राजनीतिक बयानबाजी का हिस्सा बन गई है। ताजा मामला कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा के बयान से जुड़ा है। उन्होंने सीधा निशाना साधते हुए कहा कि अगर भगवंत मान मुख्यमंत्री नहीं बनते, तो उनकी दूसरी शादी शायद नहीं हो पाती। इतना ही नहीं, उन्होंने राघव चड्ढा को लेकर भी टिप्पणी की कि उनकी शादी तो हो ही जाती, चाहे किसी और से क्यों न होती।