राज्यसभा के बाद अब AAP के 2 लोकसभा सांसद भी देंगे इस्तीफा, बिक्रम सिंह मजीठिया का दावा

AAP की मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के लिए हालात आसान नहीं दिख रहे। राज्यसभा में बगावत के बाद अब लोकसभा को लेकर भी सियासी हलचल तेज हो गई है। शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने दावा किया है कि पार्टी के दो लोकसभा सांसद भी जल्द इस्तीफा दे सकते हैं। मजीठिया का कहना है कि AAP के अंदर असंतोष अब खुलकर सामने आ रहा है। उनके मुताबिक, पंजाब में सरकार की कार्यशैली और नेतृत्व को लेकर कई नेता नाराज हैं। यही वजह है कि अब बगावत सिर्फ राज्यसभा तक सीमित नहीं रहेगी।