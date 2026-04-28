Bengal Election 2026: IPS अजय पाल शर्मा के खिलाफ दखल से कलकत्ता हाई कोर्ट का इनकार, जानें पूरा मामला

UP cadre IPS officer Ajay Pal Sharma: पश्चिम बंगाल चुनावों में पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा के खिलाफ दायर मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। याचिका में दावा किया गया था कि अजय पाल शर्मा की गतिविधियों से आदर्श आचार संहिता (MCC) का उल्लंघन हो रहा है। न्यायालय ने कहा कि वे 29 अप्रैल तक इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते।