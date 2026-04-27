‘4 मई के बाद पंक्चर जोड़ेंगे टीएमसी के गुंडे’, योगी आदित्यनाथ ने बंगाल चुनाव परिणाम को लेकर कर दी भविष्यवाणी

Bengal Elections 2026: पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल अपने चरम पर पहुंच चुका है। दूसरे चरण के मतदान से पहले आज प्रचार का आखिरी दिन है, और इसी के साथ राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार रैलियां कर रहे हैं और विपक्ष पर तीखे हमले बोल रहे हैं। सोमवार को उन्होंने धनखाली विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित किया। मंच से बोलते हुए उन्होंने सीधे ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधा। योगी ने आरोप लगाया कि राज्य में टीएमसी के कार्यकर्ता जबरन कब्जे और दबंगई की राजनीति कर रहे हैं।