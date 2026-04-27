27 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘4 मई के बाद पंक्चर जोड़ेंगे टीएमसी के गुंडे’, योगी आदित्यनाथ ने बंगाल चुनाव परिणाम को लेकर कर दी भविष्यवाणी

Yogi Adityanath In Bengal: पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के प्रचार के आखिरी दिन योगी आदित्यनाथ ने धनखाली में टीएमसी पर तीखे आरोप लगाए। उन्होंने भ्रष्टाचार, माफियाराज और कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाया। योगी ने जनता से भाजपा को वोट देने की अपील की और डबल इंजन सरकार का भरोसा जताया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Apr 27, 2026

Yogi Adityanath

Yogi Adityanath In Bengal(AI Image-ChatGpt)

Bengal Elections 2026: पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल अपने चरम पर पहुंच चुका है। दूसरे चरण के मतदान से पहले आज प्रचार का आखिरी दिन है, और इसी के साथ राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार रैलियां कर रहे हैं और विपक्ष पर तीखे हमले बोल रहे हैं। सोमवार को उन्होंने धनखाली विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित किया। मंच से बोलते हुए उन्होंने सीधे ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधा। योगी ने आरोप लगाया कि राज्य में टीएमसी के कार्यकर्ता जबरन कब्जे और दबंगई की राजनीति कर रहे हैं।

पंक्चर लगाएंगे टीएमसी के गुंडे- योगी आदित्यनाथ


उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा कि कोलकाता के बड़े बाजार इलाके में उन्होंने खुद देखा कि गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर से जुड़ी एक ऐतिहासिक हवेली पर टीएमसी के झंडे लगा दिए गए थे। हालांकि बाद में कोर्ट के आदेश पर उन्हें हटाना पड़ा। योगी ने दावा किया कि अब पहले चरण के मतदान के बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं में डर का माहौल है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 4 मई को परिणाम के बाद टीएमसी के गुंडे सड़कों पर पंक्चर लगाते दिखाई देंगे।

ममता बनर्जी पर लगाए आरोप


मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में यह भी कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत जो पैसा राज्य में आता है, वह सही लोगों तक नहीं पहुंच पाता। उनका आरोप था कि बीच में ही यह पैसा लूट लिया जाता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि अगर वे बदलाव चाहते हैं, तो भाजपा को मौका दें। योगी आदित्यनाथ ने टीएमसी पर और भी कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पार्टी का नाम ही 'टेरर, माफियाराज और करप्शन' का प्रतीक बन गया है। साथ ही उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठाते हुए टीएमसी पर चुप रहने का आरोप लगाया।

अपने भाषण में उन्होंने पश्चिम बंगाल की पुरानी पहचान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कभी यह राज्य संस्कृति, शिक्षा और विकास का केंद्र हुआ करता था, लेकिन अब यहां बेरोजगारी, बंद उद्योग और बदहाल किसान जैसे मुद्दे हावी हो गए हैं। सभा के अंत में योगी ने भरोसा जताया कि इस बार जनता बदलाव के मूड में है। उनके मुताबिक, लोगों का समर्थन साफ संकेत दे रहा है कि राज्य में 'डबल इंजन' सरकार की संभावना मजबूत हो रही है।

ये भी पढ़ें

चुनाव के बाद से कहां गायब हैं केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, कांग्रेस में मुख्यमंत्री के लिए होड़, क्या इस साल बदलेगी सरकार?
राष्ट्रीय
Kerala Election 2026

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

West Bengal Elections 2026

Updated on:

27 Apr 2026 05:49 pm

Published on:

27 Apr 2026 05:48 pm

Hindi News / National News / ‘4 मई के बाद पंक्चर जोड़ेंगे टीएमसी के गुंडे’, योगी आदित्यनाथ ने बंगाल चुनाव परिणाम को लेकर कर दी भविष्यवाणी

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

विवादों में घिरीं CM ममता बनर्जी, अनुसूचित जाति पर टिप्पणी को लेकर NCSC ने मांगा जवाब

राष्ट्रीय

जब आप के आंतरिक लोकपाल को ही बैठक में नहीं आने दिया गया, चर्चा से पहले लिए नेताओं के साइन

Arvind Kejriwal raghav chaddha news
राष्ट्रीय

अरविंद केजरीवाल का 9 मिनट 39 सेकंड का वीडियो, जानें एक्साइज पॉलिसी केस और जस्टिस स्वर्णकांता के बारे में क्या-क्या कहा?

Delhi Excise Policy
राष्ट्रीय

भारत-न्यूजीलैंड के बीच 10 साल बाद बड़ा समझौता, क्या सस्ता होगा विदेशी सामान? जानिए किसे होगा सबसे ज्यादा फायदा

India-New Zealand Free Trade Agreement
राष्ट्रीय

90 लाख वोट काटे गए, अब बदला लेगी जनता: बंगाल में ममता के लिए केजरीवाल की हुंकार

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.