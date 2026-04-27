विवादों में घिरीं CM ममता बनर्जी, अनुसूचित जाति पर टिप्पणी को लेकर NCSC ने मांगा जवाब

NCSC ने इस मामले को गंभीर मानते हुए पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (DGP) को नोटिस जारी किया है। आयोग ने तीन दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि तय समय में जवाब नहीं मिलता है, तो वह संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए संबंधित अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए समन भी जारी कर सकता है।