ममता बनर्जी ने 82 मामले लड़े, सभी हार गईं, अमित शाह का बंगाल की CM पर तीखा वार

अमित शाह ने एक चुनावी रैली के दौरान ममता बनर्जी को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा कि वे भारत की नागरिक हैं और उन्हें अदालत जाने का पूरा अधिकार है। शाह ने दावा किया कि सच्चाई आखिरकार अदालत में ही सामने आएगी। उन्होंने यह भी कहा कि ममता बनर्जी ने अब तक कई कानूनी मामलों का सामना किया है, जिनमें से अधिकांश में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। शाह के अनुसार, उन्होंने करीब 82 केस लड़े हैं, जो सेशन कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गए और वे ज्यादातर मामलों में हार गईं। शाह ने यह भी आरोप लगाया कि अब ममता बनर्जी अदालतों पर भी सवाल उठाने लगी हैं।