Pawan Khera: कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा, गुवाहाटी हाई कोर्ट के फैसले को दी चुनौती

इससे पहले तेलंगाना हाई कोर्ट ने 10 अप्रैल को पवन खेड़ा को एक सप्ताह की अग्रिम जमानत दी थी। उन्हें उचित न्यायालय में जाने की अनुमति मिल गई थी। हालांकि, असम पुलिस की तरफ से इस आदेश को चुनौती देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल को इस राहत पर रोक लगा दी थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा की रोक हटाने की याचिका खारिज कर दी और अंतरिम सुरक्षा बढ़ाने से भी इनकार कर दिया।