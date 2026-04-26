शिवाजी महाराज पर महाराष्ट्र में बवालः बाबा बागेश्वर पर भड़के संजय राउत; बोले- RSS, CM क्यों नहीं हुए नाराज?

कार्यक्रम में वरिष्ठ नेताओं की चुप्पी और कोई प्रतिक्रिया नहीं देने पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा, 'मुख्यमंत्री नाराज क्यों नहीं हुए? आरएसएस प्रमुख नाराज क्यों नहीं हुए?' राउत ने आगे कहा, 'पहले महाराष्ट्र का इतिहास और शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ें। शिवाजी महाराज की ही देन है कि आप आज भी हिंदू के रूप में जी रहे हैं। मैं यह बात बागेश्वर बाबा को बताना चाहता हूं।'