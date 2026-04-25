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बंगाल में ‘उल्टा लटकाने’ वाले बयान पर घमासान: ममता बनर्जी की कानूनी कार्रवाई की चेतावनी पर अमित शाह का पलटवार

Amit Shah on Mamata Banerjee Legal Action: पश्चिम बंगाल चुनाव के बीच अमित शाह ने ममता बनर्जी की कानूनी कार्रवाई की चेतावनी पर पलटवार किया है। शाह ने कहा कि दीदी अदालतों में हारती रही हैं और आगे भी हारेंगी, अब जनता 29 अप्रैल को अपना फैसला सुनाएगी। जानें टॉलीगंज रोड शो में केंद्रीय गृह मंत्री ने और क्या कहा।

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भारत

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Satya Brat Tripathi

Apr 25, 2026

Union Home Minister Amit Shah on West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee over her plans to file a "legal case" against him for violent remarks.

केंद्रीय गृहमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान। (Photo/ANI)

Amit Shah on Mamata Banerjee: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा उनके खिलाफ 'हिंसक टिप्पणियों' के लिए कानूनी मामला दर्ज करने की योजना पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस नेता अदालतों में हारती रही हैं और भविष्य में भी उन्हें हार ही मिलेगी।

कोलकाता के टॉलीगंज में आयोजित अपने रोड शो के दौरान समाचार एजेंसी ANI से विशेष बातचीत में अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी लगातार बयानबाजी कर रही हैं, जबकि भाजपा उन लोगों के बीच जाकर प्रचार कर रही है जो चुनावों में अपना अंतिम फैसला सुनाएंगे। उन्होंने कहा, 'ममता बनर्जी बोलती रहती हैं और अदालतों में हारती रहती हैं। वह ऐसा ही करती रहेंगी। हम जनता के बीच हैं और बंगाल की जनता को 29 तारीख को अपना फैसला देना है।'

मुख्यमंत्री पर तीखा हमला करते हुए शाह ने आगे कहा, 'ममता बनर्जी आखिर कहना क्या चाहती हैं? क्या गुंडों का सम्मान किया जाना चाहिए? उनके पास जनता को परेशान करने वालों का सम्मान करने की योजना है।'

दरअसल, अमित शाह ममता बनर्जी के उस बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि वह अमित शाह के हिंसक बयानों के लिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगी। ममता बनर्जी ने हुगली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए यह टिप्पणी की थी।

ममता बनर्जी ने क्या कहा था?

ममता बनर्जी ने विरोध जताते हुए कहा था, 'हम अमित शाह के हिंसक बयानों के लिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए वे ऐसी टिप्पणी नहीं कर सकते। केंद्रीय गृह मंत्री किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? चुनाव के बाद लोगों को 'उल्टा लटकाने' की बात कहना पूरी तरह से अस्वीकार्य है। इस मानसिकता के साथ आप बंगाल कभी नहीं जीत पाएंगे।"

अमित शाह का मूल बयान

उल्लेखनीय है कि अमित शाह ने शुक्रवार को उत्तरपारा और हिंगलगंज विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित करते हुए असामाजिक तत्वों को चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि वे 29 अप्रैल को अपने घरों से बाहर न निकलें, जो पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान की तारीख है।

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा था, 'पहले दीदी के गुंडों ने मतदाताओं को वोट डालने से रोका था। लेकिन वर्तमान चुनावों के पहले चरण में लोगों ने भारी संख्या में मतदान किया है और भाजपा को इस चरण की 152 में से 110 सीटें मिलने वाली हैं। मैं उपद्रवियों को चेतावनी देना चाहता हूं कि वे 29 अप्रैल को घरों से बाहर न निकलें; यदि वे निकले, तो उन्हें उल्टा लटका दिया जाएगा। चुनाव आयोग ने सीएपीएफ के माध्यम से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। ममता बनर्जी का कोई भी गुंडा अब आपका रास्ता नहीं रोक सकता।'

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Published on:

25 Apr 2026 10:22 pm

Hindi News / National News / बंगाल में ‘उल्टा लटकाने’ वाले बयान पर घमासान: ममता बनर्जी की कानूनी कार्रवाई की चेतावनी पर अमित शाह का पलटवार

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