बंगाल में ‘उल्टा लटकाने’ वाले बयान पर घमासान: ममता बनर्जी की कानूनी कार्रवाई की चेतावनी पर अमित शाह का पलटवार

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा था, 'पहले दीदी के गुंडों ने मतदाताओं को वोट डालने से रोका था। लेकिन वर्तमान चुनावों के पहले चरण में लोगों ने भारी संख्या में मतदान किया है और भाजपा को इस चरण की 152 में से 110 सीटें मिलने वाली हैं। मैं उपद्रवियों को चेतावनी देना चाहता हूं कि वे 29 अप्रैल को घरों से बाहर न निकलें; यदि वे निकले, तो उन्हें उल्टा लटका दिया जाएगा। चुनाव आयोग ने सीएपीएफ के माध्यम से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। ममता बनर्जी का कोई भी गुंडा अब आपका रास्ता नहीं रोक सकता।'