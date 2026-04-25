स्वाति मालीवाल का अरविंद केजरीवाल पर निशाना, कहा- वे ‘महिला विरोधी, भ्रष्ट, गुंडागर्दी’ में शामिल

उन्होंने आगे कहा, 'मैंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है और भाजपा में शामिल हो गई हूं। 2006 से मैं अरविंद केजरीवाल के साथ काम कर रही थी। हर आंदोलन में उनका समर्थन किया, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने मुझे मेरे ही घर में गुंडों से पिटवाया। जब मैंने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो मुझे धमकियां दी गईं। उन्होंने मुझ पर इस घटना के संबंध में दर्ज FIR वापस लेने के लिए बहुत दबाव डाला। पार्टी ने मुझे दो साल तक संसद में बोलने का कोई मौका नहीं दिया; यह बहुत शर्मनाक है। अरविंद केजरीवाल महिला विरोधी हैं।'