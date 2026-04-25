25 अप्रैल 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

स्वाति मालीवाल का अरविंद केजरीवाल पर निशाना, कहा- वे ‘महिला विरोधी, भ्रष्ट, गुंडागर्दी’ में शामिल

Swati Maliwal on AAP criticism: राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने औपचारिक रूप से भाजपा में शामिल होने के बाद आप चीफ अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा है। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह की जमकर तारीफ की। पढ़ें- पूरी खबर।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Apr 25, 2026

Rajya Sabha MP Swati Maliwal on AAP chief Arvind Kejriwal.

अरविंद केजरीवाल और स्वाति मालीवाल (Photo - ANI)

Rajya Sabha MP on Arvind Kejriwal: 'आम आदमी पार्टी' में बड़ी टूट हो गई है। राघव चड्ढा समेत सात सांसद AAP का दामन छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए हैं। इनमें राज्य सभा सांसद स्वाति मालीवाल भी है। औपचारिक तौर पर भाजपा में शामिल होने के बाद राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया कि आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल 'महिला विरोधी' हैं और 'भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी' में शामिल हैं।

उन्होंने ANI से बातचीत करते हुए कहा, 'मैं किसी मजबूरी की वजह से भाजपा में शामिल नहीं हुई, बल्कि इसलिए कि मुझे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर भरोसा है। मैं रचनात्मक राजनीति के इच्छुक सभी लोगों से भाजपा में शामिल होने के लिए अनुरोध करती हूं।'

उन्होंने आगे कहा, 'मैंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है और भाजपा में शामिल हो गई हूं। 2006 से मैं अरविंद केजरीवाल के साथ काम कर रही थी। हर आंदोलन में उनका समर्थन किया, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने मुझे मेरे ही घर में गुंडों से पिटवाया। जब मैंने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो मुझे धमकियां दी गईं। उन्होंने मुझ पर इस घटना के संबंध में दर्ज FIR वापस लेने के लिए बहुत दबाव डाला। पार्टी ने मुझे दो साल तक संसद में बोलने का कोई मौका नहीं दिया; यह बहुत शर्मनाक है। अरविंद केजरीवाल महिला विरोधी हैं।'

राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने कहा, '…प्रशांत भूषण हों, शांति भूषण हों, कुमार विश्वास हों, और अनगिनत लाखों-करोड़ों स्वयंसेवक अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में पार्टी छोड़ चुके हैं। मेरा मानना ​​है कि कोई भी अच्छा व्यक्ति अरविंद केजरीवाल के साथ लंबे समय तक काम नहीं कर सकता… पार्टी अंदर से टूट रही है… मैं सभी के संपर्क में हूं। कोई भी अरविंद केजरीवाल से खुश नहीं है…'

पंजाब उनका निजी 'एटीएम'

पंजाब में आम आदमी पार्टी के शासन पर निशाना बनाते हुए, उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार को 'दूर से नियंत्रित' किया जा रहा है। पंजाब को उनका 'निजी एटीएम' बताया।' उन्होंने आगे कहा, 'अब वे पंजाब में घुस चुके हैं और राज्य सरकार को दूर से नियंत्रित किया जा रहा है, जिससे पंजाब उनका निजी एटीएम बन गया है। पंजाब में रेत खनन और नशीली दवाओं का सेवन चरम पर है। उनके खिलाफ आवाज उठाने वाले सभी नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज की जाती है। अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी के लिए जाने जाते हैं।'

पीएम मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताः स्वाति

स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल से तुलना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की और उन्हें 'दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता' बताया, साथ ही महिला आरक्षण और आतंकवाद विरोधी अभियानों जैसे महत्वपूर्ण निर्णयों का श्रेय उन्हें और गृह मंत्री अमित शाह को दिया।

स्वाती मालीवाल ने कहा, 'हमारे पास प्रधानमंत्री मोदी हैं, जो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, जब हमने दुश्मनों के घरों में घुसकर उन्हें मार गिराया और देश से नक्सलवाद का खात्मा किया, या संसद में महिला आरक्षण विधेयक पेश करना हो, प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के विकास के लिए ऐतिहासिक फैसले लिए हैं।'

ये भी पढ़ें

राघव चड्ढ़ा समेत 7 सांसदों के टूटने पर AAP नेता अरविंद केजरीवाल की आई पहली प्रतिक्रिया
राष्ट्रीय
Arvind Kejriwal

खबर शेयर करें:

Published on:

25 Apr 2026 03:27 pm

Hindi News / National News / स्वाति मालीवाल का अरविंद केजरीवाल पर निशाना, कहा- वे ‘महिला विरोधी, भ्रष्ट, गुंडागर्दी’ में शामिल

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘अपने कफन की तैयारी कर लो’, सांसद सहित कई लोगों को मिली धमकी, ‘लॉरेंस ऑफ पंजाब’ का विरोध करने पर आया मैसेज

Lawrence Bishnoi Web Series
राष्ट्रीय

‘BJP की वॉशिंग मशीन वापस आ गई, साथ ही मोदी का वॉशिंग पाउडर भी: AAP में बगावत पर कांग्रेस की चुटकी

PM Narendra Modi
राष्ट्रीय

बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड, 11 नए पर्यवेक्षक नियुक्त

राष्ट्रीय

‘संविधान की हत्या बर्दाश्त नहीं’: राज्यसभा में AAP की बड़ी कार्रवाई, बागियों को अयोग्य ठहराने की तैयारी

sanjay-singh
राष्ट्रीय

पंजाब में गिर सकती है आप सरकार, AAP के पूर्व अध्यक्ष का दावा, 28 MLA छोड़ सकते हैं पार्टी

Arvind Kejriwal
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.