सबसे करीबी मंत्री ने सिद्धारमैया को दिया था धोखा, पद छोड़ने के बाद पूर्व कांग्रेसी CM का एक और बड़ा बयान

यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब कांग्रेस की नई सरकार में कैबिनेट पदों के लिए जबरदस्त लॉबिंग चल रही है। पूर्व स्पीकर और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यूटी खादर को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है, जबकि कैबिनेट विस्तार के पहले चरण में जमीर को शामिल न किए जाने को चामराजपेट विधायक के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है।