राघव चड्ढा समेत 7 सांसद आप छोड़ भाजपा से जुड़े, अब अरविंद केजरीवाल का यह पुराना वीडियो हो रहा वायरल

पूराने वायरल वीडियो में अरविंद केजरीवाल कहते हुए दिखाई पड़ रहे, 'पूरे देश के अंदर आपने मिसाल खड़ी कर दी आप लोगों ने, पूरे देश के लोग कह रहे हैं कि दूसरे पार्टी वाले तो यूं टूट जाते हैं। कई जगह से खबर आ रही है कि चुनाव के पहले फलानी पार्टी के छोड़कर उधर चले गए, हमारे वाले पूरी कोशिश के बावजूद ना पैसे से बिकते, ना ईडी के डर से छुपते, कोई तोड़ ही नहीं सकता हमारे वाले को, इसलिए आप सब लोगों को बधाई देना चाहता हूं। मुझे गर्व है आप सब पर।' समाचार लिखे जाने तक इस वायरल वीडियो पोस्ट को अब तक 2.4k लोग लाइक, 85 लोग कमेंट और 723 लोग री-पोस्ट कर चुके थे।