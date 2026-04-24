पश्चिम बंगाल में 65 चुनाव अधिकारी ही नहीं डाल पाएंगे वोट, जानें सुप्रीम कोर्ट से क्यों नहीं मिली राहत?

इन दलीलों के बावजूद, शीर्ष अदालत ने अपने रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। अदालत ने टिप्पणी की कि याचिकाकर्ताओं को पहले अपीलीय न्यायाधिकरणों से संपर्क करना चाहिए, जिन्हें मतदाता सूची के SIR से उत्पन्न होने वाले मामलों का निर्णय करने के लिए पहले ही स्थापित किया जा चुका है। CJI की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले का निपटारा करते हुए कहा, 'ये तर्क अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष रखें। न्यायाधिकरण को इस मामले को देखने दें।'