Nomination Rejected: मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र क्यों हुआ खारिज, हाई कोर्ट के वकील ने दिया बड़ा बयान

मीनाक्षी नटराजन को इस केस की पूरी जानकारी पहले से थी। करुणा सागर ने दावा किया कि हैदराबाद की नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट में एक महिला द्वारा दर्ज कराए गए इस मामले में नटराजन को नोटिस भी तामिल हो चुका था। वकील करुणा सागर ने कहा, 'उन्हें नोटिस दिया गया और उन्होंने एक वकील भी नियुक्त किया है, जिन्होंने अदालत में अपनी वकालतनामा दाखिल किया है और साथ ही शिकायतकर्ता द्वारा निजी शिकायत में दायर याचिकाओं के जवाब में कई काउंटर-जवाब भी दाखिल किए हैं।'