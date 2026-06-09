‘गुंडों जैसा बर्ताव बंद करो’, BJP नेता सीटी रवि ने प्रियांक खरगे के RSS वाले बयान पर किया पलटवार

सीटी रवि ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी RSS को कुचलने की बात कही थी। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तो इमरजेंसी के दौरान इस पर बैन भी लगा दिया था, लेकिन RSS आज भी मजबूती से खड़ा है। रवि ने कहा उनके पिता पर तंज कसते हुए कि उनके पिता भी गृह मंत्री रह चुके हैं लेकिन वे भी कुछ नहीं कर पाए थे, तो ये क्या करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि आप तानाशाह नहीं हैं। आप सिर्फ दो-तीन राज्यों में सत्ता में हैं, और वह भी ज्यादा दिन नहीं चलेगा। राज्य में कांग्रेस सत्ता में नहीं आएगी।